Сразу 46 казахстанцев умерли от КВИ и пневмонии за сутки

6 октября 2021, 08:59
Фото: zakon.kz/Павел Михеев

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 6 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 6 октября лечение от КВИ продолжают получать 56 708 человек (48 968+ и 7740 КВИ-), из них в стационарах находится 9551 пациент, на амбулаторном уровне – 47 157.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 748 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 202,
• на аппарате ИВЛ – 125.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 6 октября 2021 года

4.10.2021 г. зафиксировано 235 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 385 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 76 517, летальных случаев – 4875, выздоровевших – 63 902.


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