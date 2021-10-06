За жестокое обращение с животными усилят ответственность

Депутаты мажилиса приняли в работу пакет поправок, направленных на защиту животных от жестокого обращения, передает корреспондент zakon.kz.

Речь идет в первую очередь о проекте закона "Об ответственном обращении с животными". Данный проект закона разработан в целях регулирования общественных отношений, возникающих при повседневном взаимодействии людей с различными категориями животных.

Основными задачами проекта закона являются: установление общих и специальных требований при обращении с животными, защита животных от жестокого обращения, страданий и гибели, жестокого умерщвления, укрепление нравственности и гуманности в обществе, открытость информации в области регулирования численности бродячих животных, – сказал председатель Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию Александр Милютин.

Документ также вводит запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех СМИ и запрещает любые формы такой пропаганды.

В этот же день депутаты приняли в работу проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными".

Данный проект закона разработан в целях приведения законодательства в соответствие с положениями проекта закона "Об ответственном обращении с животными". Поправки вносятся в четыре законодательных акта. Предусмотрены поправки в статью 316 Уголовного кодекса РК "Жестокое обращение с животными", направленные на усиление уголовной ответственности за жестокое обращение с животными путем увеличения санкции, а также перевод данного проступка в категорию преступлений средней тяжести, – подчеркнул мажилисмен.

Кроме того в законах "О местном государственном управлении и самоуправлении", "О ветеринарии", "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" предусматривается расширение компетенции маслихатов акиматов по регулированию вопросов умерщвления животных, перечень животных, подлежащих отлову и умерщвлению, а также совершенствование законодательства по вопросам контрольно-надзорных функций.

Третьим проектом закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными" вводится административная ответственность за жестокое обращение с животными и нарушение законодательства в сфере обращения с животными.

Данный проект закона разработан в целях установления ответственности в области обращения с животными, их защиты, прав и иных законных интересов граждан при обращении с животными, а также укрепление нравственности и соблюдение принципов гуманности общества. Установление административной ответственности за нарушение правил выпаса сельхозживотных, наделение соответствующими компетенциями органов внутренних дел, уполномоченного органа в области лесного, рыбного и охотничьего хозяйства и местных исполнительных органов, – резюмировал депутат.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан