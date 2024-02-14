Мажилис взял в работу законопроект об ответственном обращении с животными

Депутаты Мажилиса 14 февраля 2024 года приняли в работу законопроект об ответственном обращении с животными, сообщает Zakon.kz.

Документ инициирован депутатами в целях повышения ответственного обращения с животными и регулирования численности бродячих и безнадзорных животных.



Как сообщили в Мажилисе, основные нормы законопроекта направлены на:

централизацию единой электронной базы учета животных;

установление запрета на отказ владельца от животного до определения данного животного в пункт временного содержания, норма обяжет владельца животного пристраивать своего питомца в пункт временного содержания, а не выкидывать его на улицу;

установление обязанности местных исполнительных органов по организации мер экстренного реагирования в случаях агрессии животных;

применение эфтаназии для регулирования численности животных, которые больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы зоозащитными организациями и иными лицами в течение 15 дней (если это бродячие животные) и в течение 60 дней (если это безнадзорные животные).

В 2023 году Казахстанский институт стандартизации и метрологии разработал новый стандарт, регулирующий процесс отлова и транспортировки безнадзорных животных.