Запрет на вывоз макулатуры и бумаги хотят ввести в Казахстане

МИИР РК подготовило проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза регенерируемой бумаги или картона (макулатура и отходы)", сообщает zakon.kz.

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев регенерируемой бумаги или картона (макулатура и отходы), - говорится в документе.

Как поясняется, проект приказа разработан в рамках обеспечения отечественных переработчиков регенерируемой бумаги или картона (макулатуры и отходов) доступным сырьем для снижения стоимости готовой продукций (картонные упаковки, яичные лотки и т.д.) на внутреннем рынке.

Также планируется ввести запрет на вывоз с территории Казахстана в третьи страны сроком на шесть месяцев:

плиты древесно-волокнистые средней плотности (MDF), толщиной более 9 мм, без механической обработки или покрытия поверхности;

плиты древесно-волокнистые, плотностью более 0,8 г/см3, без механической обработки или покрытия поверхности;

плиты древесно-стружечные, необработанные или без дальнейшей обработки, кроме шлифования.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 октября.