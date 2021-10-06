Запрет на вывоз макулатуры и бумаги хотят ввести в Казахстане

МИИР РК подготовило проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза регенерируемой бумаги или картона (макулатура и отходы)", сообщает zakon.kz.
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев регенерируемой бумаги или картона (макулатура и отходы), - говорится в документе.
Как поясняется, проект приказа разработан в рамках обеспечения отечественных переработчиков регенерируемой бумаги или картона (макулатуры и отходов) доступным сырьем для снижения стоимости готовой продукций (картонные упаковки, яичные лотки и т.д.) на внутреннем рынке.
Также планируется ввести запрет на вывоз с территории Казахстана в третьи страны сроком на шесть месяцев:
Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 октября.
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