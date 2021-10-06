Директора школы задержали в Павлодарской области

Директор школы подозревается в мошенничестве в Павлодарской области, сообщает zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте полиции, жительнице одного из сел Майского района стали звонить с микрокредитной организации и требовать оплатить долг по кредиту в 1 млн тенге.

Обнаружив, что стала жертвой мошенничества, она сразу же сообщила о данном факте в полицию. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 УК РК (мошенничество). пресс-служба ДП Павлодарской области

Полицейские Майского района установили и задержали подозреваемую в мошенничестве.

Ею оказалась директор одной из школ Майского района. пресс-служба ДП Павлодарской области