Школьница из ВКО сбежала из дома и вышла замуж в Алматы

Школьница из Усть-Каменогорска сбежала из дома в Алматы, где вышла замуж по цыганским традициям, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, восьмиклассница ушла из дома еще летом. Мама самостоятельно нашла подростка в Алматы.

Перед отъездом они остановились на заправке, откуда девочка повторно устроила побег. 19 сентября стражи порядка разыскали ее. При разговоре с ней оперативники выяснили, что она ушла из дома по своей воле, потому что хотела жить в Алматы, а в настоящее время, по цыганским традициям, уже вышла замуж, - говорится в сообщении.

Школьницу вернули в родительский дом.

В полиции рассказали еще один случай - 14-летняя девушка вечером 12 сентября сбежала из дома.

Позднее ее нашли в Павлодаре.

Как оказалось, она познакомилась с парнем из соседнего города в "ВКонтакте" и решила ради встречи с ним уйти из дома. Подросток добавила, что покинула дом по своей воле, так как не желает жить с родителями, - добавили в ведомстве.

Еще одну беглянку из Семипалатинска нашли в Нур-Султане.

17-летняя девушка пыталась устроиться на работу в столице.

В ходе разговора выяснилось, что сначала она приехала в Туркестан, откуда уже со своим парнем, с которым ранее познакомилась в соцсетях, приехали в столицу в поисках лучшей жизни. Полицейские вернули несовершеннолетнюю родным, - уточнили в ДП.