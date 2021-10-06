Сколько школьников заболели COVID-19 с 1 сентября в Казахстане

Более 9 тыс. случаев COVID-19 зарегистрировано у школьников с начала учебного года. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

В связи с началом нового учебного года проводится ежедневный мониторинг. Зарегистрировано 9185 случаев КВИ, что составляет 0,26% от общего количества учащихся. Установлено более 102 тыс. контактных, из них у 624 установлен положительный результат, - сообщил он на брифинге.

По его словам, среди студентов зарегистрировано 1282 случая, в том числе 935 - среди студентов средних учебных заведений и 347 - среди студентов вузов.

Это составляет 0,2% от числа учащихся ссузов и 0,08% от числа учащихся вузов, - уточнил министр.

В целом, по информации Минздрава, на 6 октября зарегистрировано 896 162 больных с положительным КВИ и 76,5 тыс. - с КВИ минус.

Согласно матрице, четыре региона находятся в "красной" зоне. За последний месяц отмечается стабилизация эпидситуации. Казахстан и восемь регионов переместились из зоны высокого риска в зону умеренного риска. По сравнению с началом сентября ежедневный уровень заболеваемости снижается в 2,4 раза. Занятость инфекционных коек снизилась с 39% до 33%, реанимационных - с 40% до 31%. Отмечается снижение количества тяжелых больных. Количество крайне тяжелых больных снизилось в два раза, - объяснил Цой.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан