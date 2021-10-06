Ревакцинация от коронавируса может начаться в ноябре – Цой

Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что решение о ревакцинации от коронавирусной инфекции для казахстанцев могут принять уже в следующем месяце, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Цоя, сейчас изучают подходы к ревакцинации от COVID-19.

Казахстан вошел в группу высокого уровня Европейского региона ВОЗ – в рабочую группу, которая сейчас занимается стандартами стратегии вообще в Европейском регионе. Было предварительное заключение, что нужно делать ревакцинацию с осторожностью. При этом в первую очередь вакцинировать уязвимые группы населения и работников первой линии, и тех граждан, у которых отсутствуют антитела. Сейчас по кратности, по тому, какие вакцины нужно делать, в какой дозировке – уже идет рассмотрение на нашей внутренней комиссии по иммунизации, – сказал министр на брифинге в СЦК.

Глава Минздрава добавил, что буквально в ближайшее время, а именно в ноябре, на МВК будут представлены предложения, параметры для утверждения в целом самой программы.

Мы очень внимательно следим за миром. Подходы везде разные. Но в целом есть общая динамика в том, что от 6 до 9 месяцев ревакцинация запускается во многих странах. Прежде всего она началась в странах, в которых сама вакцинация началась в прошлом году. Уже больше 9 месяцев прошло с момента второй вакцинации в этих странах, поэтому очень актуальный вопрос. У нас это ближе к ноябрю, декабрю. Сейчас есть время. Мы должны получить определенный опыт, который есть в мире, – пояснил министр.

В настоящее время казахстанские ученые и медики наблюдают за опытом ревакцинации у других.

Непосредственно те страны, которые уже начали ревакцинацию, – мы наблюдаем, смотрим эффекты, которые есть. Думаю, что в ближайшее время у нас будут уже четкие ориентиры, как мы будем это делать: какими вакцинами, в какие сроки. Здесь вопрос не требует спешки. Нужно все очень грамотно взвесить, проверить источники данных, международный опыт, – заключил Цой.

Оксана Скибан, Нур-Султан