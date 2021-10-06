В работе приложения Ashyq произошел сбой

В приложении Ashyq снова произошел технический сбой, передает zakon.kz.

Об этом сообщается в Telegram-канале приложения.

Уважаемые пользователи сервиса Ashyq, сейчас наблюдаются технические неполадки в приложении. Приносим свои извинения за предоставленные временные неудобства! - говорится в сообщении.

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Обновление в 17:40

Уважаемые пользователи! Работа приложения восстановлена! Приносим свои извинения за предоставленные неудобства! - сообщили позднее.

Ранее в приложении Ashyq технические неполадки наблюдались 17 сентября.