В работе приложения Ashyq произошел сбой

В приложении Ashyq снова произошел технический сбой, передает zakon.kz.
Об этом сообщается в Telegram-канале приложения.
Уважаемые пользователи сервиса Ashyq, сейчас наблюдаются технические неполадки в приложении. Приносим свои извинения за предоставленные временные неудобства! - говорится в сообщении.
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Обновление в 17:40
Уважаемые пользователи! Работа приложения восстановлена! Приносим свои извинения за предоставленные неудобства! - сообщили позднее.
Ранее в приложении Ashyq технические неполадки наблюдались 17 сентября.
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