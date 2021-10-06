В Минздраве объяснили, почему не могут озвучить сумму для закупа вакцины Pfizer

Согласно договору конфиденциальности мы не можем озвучить сумму, выделенную для закупа вакцин Pfizer, сообщил на брифинге директор департамента организации медицинской помощи МЗ РК Азамат Дюсенов, передает корреспондент zakon.kz.

В целом 4 октября был заключен договор с компанией Pfizer. По нему есть договор конфиденциальности, на сегодня можем сказать о количестве вакцин, а это, как уже говорилось ранее, 4 млн доз для 2 млн граждан. Также можем сказать о той категории, которые в числе первых получат эту вакцину, а именно дети с 12 до 18 лет, беременные и кормящие женщины. По бюджету, на сегодня этот момент мы пока не можем сказать. директор департамента организации медицинской помощи МЗ РК Азамат Дюсенов

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщал, что финальный контракт с компанией Pfizer был подписан, согласно которому поставка вакцин ожидается в ближайшее время, в четвертом квартале этого года.

Министр заверил, что сейчас проходит этап поставки холодильного оборудования для того, чтобы выдержать всю холодовую цепь.

Будет соответствовать нужному режиму минус 80. Поэтому все условия будут созданы, сами пункты вакцинации организованы, принцип аналогичный, единственная разница в режиме хранения, в температуре. Я думаю, к моменту поставки вакцины у нас готова будет холодовая цепь уже на другие вакцины. И в будущем это позволит нам иметь свою многоступенчатую возможность содержания вакцин при различных температурах, — объяснил глава Минздрава.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан