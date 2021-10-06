Казахстану нужна прозрачная система торговли квотами на выбросы парниковых газов

Такое мнение высказали эксперты на панельной сессии Фонда "Самрук-Қазына" - "Углеродная нейтральность и энергетика во благо человечества: новые возможности для Казахстана", которая состоялась в рамках Всемирной энергетической недели и XIV Евразийского Форума KAZENERGY, сообщает zakon.kz.

Основной темой мероприятия стала декарбонизация энергетического сектора, которая является одним из ключевых компонентов разрабатываемой АО "Самрук-Қазына" Концепции низкоуглеродного развития.

Участие в дискуссии приняли представители крупнейших казахстанских и международных компаний и институтов – АО "НК "КазМунайГаз", "MASDAR", "Air Products", "Shell Kazakhstan B.V.", "Exxon Mobil Kazakhstan inc" и Азиатский банк развития.

"Фонд "Самрук-Қазына" ставит перед собой стратегическую цель - снижение выбросов парниковых газов на 10% в последующие 10 лет, и ее реализация потребует комплексного подхода. Это не только реализация проектов, направленных на развитие ВИЭ, водорода, технологии улавливания и хранения углерода, но также и цифровизация данного процесса, развитие новых инструментов финансирования, и немаловажный аспект - это продвижение культуры экологичности и бережного отношения к окружающей среде", - отметил Со-управляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО "Самрук-Қазына" Ернат Бердигулов.

Также спикеры обсудили и обозначили перспективные, по их мнению, направления и проекты декарбонизации. Это и проекты по развитию возобновляемых источников энергии, водородной энергетики, совместные инициативы по внедрению технологий улавливания и хранения углерода, а также инструменты зеленого финансирования.

При этом директор по управлению активами и техническими услугами MASDAR Мохаммад Абделькадер эль-Рамахи посоветовал не зацикливаться только лишь на традиционных направлениях.

Компания MASDAR работает в 30 странах мира, и на пространстве СНГ реализует проекты в Узбекистане, Азербайджане и Армении. Что касается Казахстана, наиболее перспективным направлением сотрудничества представляется ветряная энергетика. Причем интересные возможности открываются как для строительства ветрогенераторов в локациях с высокой силой и скоростью ветров, так и для установки прибрежных ветровых электростанций в Каспийском море, - говорит он.

А вот управляющий директор Exxon Mobil Kazakhstan Динеша Дж. Сивасамбу, предлагает не забывать и о традиционных источниках энергии.

- Природный газ может стать еще одним ключевым стимулирующим фактором для перехода Казахстана к современным методам получения энергии. В рамках работы по декарбонизации республики крайне важно осознать и использовать потенциал природного газа в качестве топливного "мостика" при переходе от традиционной к более чистой зеленой экономике путем осуществления реформ в газовом секторе, - отметил он.

В заключение участники сессии подчеркнули, что для эффективного решения проблем глобальной климатической повестки необходимо тесное сотрудничество и взаимодействие между государствами, транснациональными компаниями, экспертными кругами и гражданским обществом.

Напомним, Всемирная энергетическая неделя – это международное мероприятие, которое впервые проходит в Центральной Азии. Организатором с казахстанской стороны является Ассоциация KAZENERGY, которая параллельно проводит XIV Евразийский энергетический форум.