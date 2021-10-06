"Тревожные кнопки SOS" появились в Нур-Султане

В Нур-Султане для экстренного вызова полиции устанавливаются "Тревожные кнопки SOS", сообщает zakon.kz.

Это специальное устройство, которое устанавливается на улицах города и предназначено для передачи тревожного сигнала и экстренного вызова полиции в случае возникновения противоправных действий либо чрезвычайных ситуаций. Граждане имеют возможность при нажатии на кнопку данного устройства практически мгновенно связаться с сотрудником полиции Центра оперативного управления. С помощью встроенной видеокамеры обеспечивается видеосъемка, а встроенные динамики позволяют сотруднику полиции поддерживать аудиосвязь с лицом. Все данные фиксируются системой автоматически. Такое новшество позволит оперативно реагировать на все обращения граждан. начальник Департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов

В настоящее время в городе имеется шесть таких устройств: набережная реки Есиль, районы рынков и торговых домов, на площади железнодорожного вокзала по ул. Гете.

Всего до конца текущего года в местах отдыха и скопления людей планируется установить 13 "Тревожных кнопок SOS". пресс-служба ДП Нур-Султана