Вышло новое постановление главного санитарного врача РК

6 октября 2021, 22:05
Фото: zakon.kz

Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан внес изменения в постановление о карантинных мерах в стране, сообщает zakon.kz.

Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Аргентинской Республики, Венгрии, Грузии, Исламской Республики Иран, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова, Республики Сан-Марино, Кыргызской Республики, Монголии, Таиланда, Турецкой Республики и Эстонской Республики в соответствии с образцами документов согласно приложению 3 к настоящему постановлению, - говорится в тексте.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


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