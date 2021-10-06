Водителя, проехавшего по тротуару в Алматы, привлекли к ответственности

В алматинских соцсетях появилось видео, на котором автомобиль Volkswagen Polo движется по тротуару, сообщает zakon.kz.

Рядом скамейки, на которых сидят люди.

Заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в соцсетях написал, что по данному факту проведена проверка.

В результате установлен правонарушитель Кошаев Д.М., 2 апреля 1996 года рождения. Автомобиль марки, грнз 723 AGB 02.





В этой связи, гражданин Кошаев Д.М. привлечен к административной ответственности согласно статьи 596 ч.1 , то есть за движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения. заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов