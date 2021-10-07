Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 октября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем зафиксирован прирост новых случаев - на 235 человек. Суточный показатель заражения коронавирусом в стране составил 2063 человека. Прирост заметен в ВКО (+53) и Алматинской области (+52). Меньше всего зараженных в Мангистауской области, всего 10 случаев, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан – 281,

в городе Алматы – 423,

в городе Шымкент – 68,

в Акмолинской области – 67,

в Актюбинской области – 111,

в Алматинской области – 197,

в Атырауской области – 51,

в ВКО – 140,

в Жамбылской области – 46,

в ЗКО – 70,

в Карагандинской области – 172,

в Костанайской области – 97,

в Кызылординской области – 39,

в Мангистауской области – 10,

в Павлодарской области – 140,

в СКО – 108,

в Туркестанской области – 43.

Всего в стране подтверждено 898 225 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2646 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 356,

в городе Алматы - 624,

в городе Шымкент - 165,

в Акмолинской области - 133,

в Актюбинской области - 10,

в Алматинской области - 367,

в Атырауской области - 102,

в ВКО - 233,

в Жамбылской области - 21,

в ЗКО - 105,

в Карагандинской области - 164,

в Костанайской области - 126,

в Кызылординской области – 25,

в Мангыстауской области - 25,

в Павлодарской области - 74,

в СКО - 93,

в Туркестанской области - 23.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 838 451 человек.



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