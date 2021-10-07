Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

7 октября 2021, 08:00
Фото: zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 октября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем зафиксирован прирост новых случаев - на 235 человек. Суточный показатель заражения коронавирусом в стране составил 2063 человека. Прирост заметен в ВКО (+53) и Алматинской области (+52). Меньше всего зараженных в Мангистауской области, всего 10 случаев, сообщает zakon.kz.

  • в городе Нур-Султан – 281,
  • в городе Алматы – 423,
  • в городе Шымкент – 68,
  • в Акмолинской области – 67,
  • в Актюбинской области – 111,
  • в Алматинской области – 197,
  • в Атырауской области – 51,
  • в ВКО – 140,
  • в Жамбылской области – 46,
  • в ЗКО – 70,
  • в Карагандинской области – 172,
  • в Костанайской области – 97,
  • в Кызылординской области – 39,
  • в Мангистауской области – 10,
  • в Павлодарской области – 140,
  • в СКО – 108,
  • в Туркестанской области – 43.

Всего в стране подтверждено 898 225 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2646 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 356,
  • в городе Алматы - 624,
  • в городе Шымкент - 165,
  • в Акмолинской области - 133,
  • в Актюбинской области - 10,
  • в Алматинской области - 367,
  • в Атырауской области - 102,
  • в ВКО - 233,
  • в Жамбылской области - 21,
  • в ЗКО - 105,
  • в Карагандинской области - 164,
  • в Костанайской области - 126,
  • в Кызылординской области – 25,
  • в Мангыстауской области - 25,
  • в Павлодарской области - 74,
  • в СКО - 93,
  • в Туркестанской области - 23.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 838 451 человек.



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