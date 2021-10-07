Новый Стандарт оказания педиатрической помощи разработали в Казахстане

Министерство здравоохранения разработало новый Стандарт организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.

Стандарт предусматривает проведение мер по профилактике, снижению заболеваемости, инвалидности и смертности детей.

Педиатрическая помощь оказывается детям, не достигшим 18-летнего возраста в следующих формах:

амбулаторно-поликлиническая помощь, включающая ПМСП и консультативно-диагностическую помощь (КДП);

стационарная помощь;

стационарозамещающая помощь;

скорая медицинская помощь;

санитарная авиация.

Основными направлениями деятельности медорганизаций, оказывающих педиатрическую помощь являются:

оказание доврачебной, квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг детям, в том числе новорожденным; проведение мероприятий, обеспечивающих доступность медицинской помощи и качество медицинских услуг; оказание качественной консультативной, диагностической, лечебно-профилактической помощи, соблюдение принципов ИВБДВ; проведение медицинской реабилитации детям; проведение мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявлению ранних форм социально значимых заболеваний, в том числе онкологических или гематологических, гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции и туберкулеза, а также по выявлению факторов риска заболеваний, инвалидности и смертности детей.

А также оказание профилактической помощи, в которую входят:

патронаж беременных;

формирование и пропаганда здорового образа жизни, рекомендации по рациональному и здоровому питанию;

проведение информационно-разъяснительной работы с родителями по уходу за ребенком, тревожным признакам заболеваний и угрожающим состояниям;

консультирование по вопросам поддержки грудного вскармливания и лактации, по практике исключительно грудного вскармливания детей до 6-ти месяцев и продолжения грудного вскармливания до 2 лет;

проведение скрининговых обследований для выявления врожденной патологии и нарушений психофизического развития, зрительных и слуховых функций у детей раннего возраста;

консультирование по вопросам раннего развития ребенка;

медицинские профилактические осмотры;

проведение вакцинации;

диспансеризация и динамическое наблюдение, патронаж детей, в том числе новорожденных;

социально-психологическое консультирование.





Профилактический прием (наблюдение) детей включает комплексную оценку и мониторинг развития ребенка: физического, полового развития, оценку слуха, зрения, мелкой и крупной моторики, экспрессивной и рецептивной речи, эмоций, способности к саморегуляции и установлению отношений, играм и взаимному участию, - говорится в стандарте.

При выявлении хронических заболеваний, нарушений слуха и зрения, аномалий развития органов чувств, а также стеноза гортани и трахеи, участковый врач направляет ребенка к профильным специалистам для уточнения диагноза и назначения лечения.

При выявлении детей с риском отставания в психофизическом развитии, со снижением слуха и зрения, неврологической симптоматики медицинский работник направляет их на психолого-медико-педагогическую консультацию.

Пациенты с задержкой нервно-психического развития вследствие соматической патологии, синкопальных состояний, синдрома «вялого ребенка», с фебрильными судорогами после исключения патологии нервной системы врачом по специальности "Неврология (детская)" наблюдаются педиатрами.

Как отмечается, при отсутствии врача по специальности "Неврология (детская)" вопросы организации и проведения дополнительного обследования или госпитализации в профильное отделение круглосуточного стационара для оказания медицинской помощи в стационарных условиях решает участковый педиатр или ВОП.

Документ также предусматривает универсальное (обязательное) патронажное наблюдение. Оно предоставляется всем беременным женщинам и детям до 5 лет и состоит из 2 дородовых патронажей к беременной женщине (в сроки до 12 недель и 32 недели беременности) и 9 посещений к детям по общей схеме наблюдения беременных, новорожденных и детей до 5 лет врачом или фельдшером и средним медицинским работником на дому и на приеме в медорганизации при оказании ПМСП.

При патронажном посещении на дому новорожденных и детей раннего возраста фельдшер или медицинская сестра берет с собой детский тонометр, измерительную ленту, термометр.

При патронажном посещении беременной женщины средний медицинский работник:

спрашивает у беременной женщины жалобы, измеряет артериальное давление, осматривает на наличие отеков и признаков анемии;

оценивает настроение (наличие депрессии), безопасность домашней обстановки и условий жизни, гигиену помещения и личную гигиену, факторы риска беременности;

информирует о физических и психических изменениях, связанных с беременностью; о вредных последствиях стресса при беременности; о вредных последствиях курения и употребления алкоголя и наркотиков;

дает рекомендации по сбалансированному питанию, контролю веса, физической активности, соблюдению гигиены полости рта, соблюдению личной гигиены;

обучает семью тревожным признакам беременности, когда необходимо немедленно обратиться к врачу и планирует дородовое наблюдение у терапевта и гинеколога;

консультирует и обучает подготовке к родам, как подготовить комнату, место, предметы ухода и одежду для новорожденного, основному уходу за новорожденным, значению исключительно грудного вскармливания и технике грудного вскармливания.

Полный текст документа можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 20 октября.