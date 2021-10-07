Главным в социальной политике Казахстана является повышение качества жизни граждан - эксперт

За годы независимости в Казахстане выстроена собственная модель социального развития, ориентированная, прежде всего, на повышение благосостояния людей – такую оценку дал социальной политике страны эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков, сообщает zakon.kz.

По мнению эксперта Института мировой экономики и политики Армана Токтушакова, за годы независимости Казахстану удалось достигнуть значительных успехов в социальной сфере. Руководством страны всегда подчеркивалось, что первостепенной задачей для государства должно стать повышение благосостояния населения.

- В "Стратегии Казахстан-2050", инициированной Елбасы, в частности, указывается, что социальная безопасность и благополучие граждан должны составлять основу социальной политики, - отметил эксперт. - При этом особое внимание обращалось на то, что социальная политика должна носить адресный характер, то есть социальная поддержка должна оказываться только тем группам, которые в этом действительно нуждаются.

Основные направления развития социальной политики также заложены в Концепции социального развития Республики Казахстан до 2030 года, в рамках которой поддержка социальной сферы со стороны государства носит системный и последовательный характер.

Важным показателем с точки зрения эффективности социально-экономической политики является ВВП страны на душу населения, который, согласно данным Бюро национальной статистики, за годы суверенного развития увеличился в 13 раз.

Если в 1993 году внутренний валовый продукт на душу населения составлял 696,2 доллара, то в 2020 году этот показатель вырос до 9055,8 долларов.

Вместе с тем, в целом, с начала 90-х годов в стране было создано больше 300 тысяч рабочих мест и 1250 новых промышленных предприятий.

В Индексе человеческого развития, который учитывает такой показатель, как достойный уровень жизни, в 2020 году наша страна заняла 51 место из 189 стран.

Говоря об этом, эксперт отметил, что позиция Казахстана в этом рейтинге значительно улучшилась с 1990 годов, увеличившись на 19,6 процентов.

- Показательными являются расходы государственного бюджета на социальную политику, - говорит Арман Токтушаков. - По данным Министерства финансов, за прошлый год существенная часть расходов госбюджета (26 процентов) пришлась именно на социальную помощь и соцобеспечение.

Во время пандемии властями был принят комплекс оперативных мер, направленных на обеспечение занятости населения. В частности, работники, которые на период ЧП остались без дохода, получали от государства социальные выплаты. По инициативе Елбасы был создан фонд "Birgemiz", который оказывал социальную помощь гражданам страны, медицинским сотрудникам, активно боровшимся с коронавирусом.

В целом, в условиях сохраняющейся пандемии COVІD-19 обеспечение высокого уровня социальной защиты населения имеет важнейшее значение для государства.

Эксперт отметил, что в настоящее время государством реализуется Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек", с помощью которой, по данным Министерства труда и соцзащиты населения, в прошлом году трудоустроены 437 тысяч человек.

Кроме того, отметил эксперт, согласно программе "Бақытты Отбасы" с 2020 года 10 тысяч многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, смогут ежегодно приобретать жилье по приемлемым условиям.

- В то же время актуальным видится совершенствование социальной политики в стране через адаптацию позитивного зарубежного опыта, - прокомментировал Арман Токтушаков. - В частности, интерес представляет "Скандинавская социальная модель", которая интересна тем, что в странах, относящихся к этой модели, государственные расходы на здравоохранение и образование значительно выше по сравнению с другими странами ОЭСР.

Также она характеризуется развитой системой соцзащиты, высоким уровнем партнерства между работодателями, профсоюзами и правительством. Использование в казахстанской практике этого опыта позволит еще больше улучшить качество и эффективность социальной политики в Казахстане в современных условиях.

При этом на сегодняшний день социальная политика в стране уже претерпевает изменения, заметил он. В частности, по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева ответственным министерством прорабатывается проект социального кодекса.

Предполагается, что в рамках данного социального кодекса будут объединены все 16 законов социальной сферы, соблюдены главные принципы - адресность и нуждаемость, а также заложен принцип солидарности и ответственности государства и граждан.

Подводя итоги, эксперт сделал вывод, что за годы независимости в стране была выстроена собственная модель социального развития, прежде всего, ориентированная на повышение благосостояния людей.

Сегодня в Казахстане продолжается реализация социальной политики, основы которой были заложены Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

- Главным ориентиром социальной политики современного Казахстана является последовательное повышение реального уровня и качества жизни граждан страны, - считает Арман Токтушаков.