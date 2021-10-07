Холдинг "Байтерек" налаживает сотрудничество с польскими компаниями

Делегация холдинга "Байтерек" и дочерних организаций во главе с управляющим директором Муратом Дарибаевым приняла участие в экономическом форуме "Польша-Казахстан", состоявшемся в Варшаве 5 октября.

В составе делегации на форуме участвовало руководство дочерних компаний: председатель правления АО "Банк развития Казахстана" Абай Саркулов, управляющие директора Банка Дастан Ахметов и Ботагоз Абишева, а также заместители председателей правлений АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" Фархат Сарсекеев, АО "Аграрная кредитная корпорация" - Канат Жауымбаев.

Мурат Дарибаев выступил на панельной сессии форума, посвященной агропромышленному комплексу (АПК). Управляющий директор проинформировал своих польских коллег о том, какую поддержку Холдинг оказывает проектам в этой сфере. Кроме того, он рассказал о текущей работе по реформированию сельскохозяйственного блока Холдинга.

Помимо этого, на полях экономического форума Мурат Дарибаев провел встречу с руководством двух крупных институтов развития Польши. Так, вопросы расширения сотрудничества обсуждены с президентом Правления Польского Агентства развития предпринимательства (PARP) Миколаем Ружицким. Ранее, в рамках достигнутых договоренностей, специалисты Фонда "Даму" уже прошли стажировку, в ходе которой ознакомились с деятельностью PARP в области поддержки представителей сектора малого и среднего предпринимательства, проводимой аналитической и исследовательской работой.

Также управляющий директор холдинга встретился с представителем Национального центра поддержки сельского хозяйства (KOWR) Адрианом Гавловски. Центр является подведомственной организацией Министерства сельского хозяйства Польши и располагает расширенными полномочиями по реализации государственной политики по развитию сельского хозяйства страны. Компетенция этого института развития во многом схожа с направлениями работы холдинга "Байтерек". Для холдинга представляют интерес такие направления деятельности польских коллег, как продвижение агропродовольственных товаров, развитие планирования и анализа, образование и ноу-хау в сельской местности, поддержка и развитие инноваций и другие. Стороны договорились о возможности реализации совместных казахстанско-польских проектов в сфере АПК, а также обмене опытом.

Между тем, руководство дочерних организаций холдинга – БРК и фонда "Даму" обсудили перспективы сотрудничества с президентом правления банка Национального хозяйства (BGK) Беата Дашиньска-Музыкой.

Этот государственный банк, имеющий вековую историю, финансирует инфраструктурные проекты, экспорт, коммунальные предприятия и органы местного самоуправления. Он также разрабатывает системы гарантий, направленные на стимулирование предпринимательства. Фонд "Даму", который располагает подобным инструментом для поддержки малого и среднего бизнеса, выразил готовность изучения опыта BGK.