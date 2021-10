Фото и видео разрушительного землетрясения в Пакистане

Пользователи Сети публикуют кадры последствий сильных подземных толчков в Пакистане, передает zakon.kz.

По информации газеты Dawn, в результате землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан погибли 20 человек. Свыше 300 пострадали. Среди погибших – шестеро детей.

Ранее экстренные службы сообщали о 15 жертвах бедствия.

7 октября произошло сильное землетрясение в Пакистане. Магнитуда составила 5,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай. Очаг залегал на глубине 20,8 километра.

Oct 7,2021 earthquake in #pakistan..20 people were killed and more than 200 injured..

Oct 8, 2005, 16 years back, 7.6 magnitude earthquake shook the Pakistan. More than 80,000 people perished.#earthquake



Oct 8,2005 Oct 7,2021 pic.twitter.com/igExiFD0Nq — Purshottam Kumar (@PurshottamNews) October 7, 2021

Earthquake hits #Pakistan; At least 25 people have been killed in an #earthquake in Pakistan’s #Balochistan province in the early hours of #Thursday.#زلزالا۔ pic.twitter.com/WTeSdfNMb3 — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 7, 2021

The earthquake were so strong in the Harnai area of ​​Balochistan.That can be seen in the CCTV footage.That the loaded truck is shaking from the earthquake.#Pakistan #earthquake #balochistan pic.twitter.com/8SzLDg20p2 — Dilbar khan (@Dilbar1989) October 7, 2021