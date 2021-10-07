В Алматы изменили планы по вакцинации от коронавируса

1 млн 300 тыс. человек планируют вакцинировать от коронавируса в Алматы для формирования коллективного иммунитета. Об этом сообщил заместитель акима города Ержан Бабакумаров, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день в Алматы вакцинировались 960 тыс. человек.

С учетом предстоящего поступления вакцины Pfizer - это будет в конце октября - мы полагаем, что для защиты города, для нормальной жизни, чтобы у нас не было локдаунов, нужно вакцинировать не 1 млн 90 тыс. человек, а 1 млн 300 тыс. Только тогда город будет более-менее в относительной безопасности. Порядка 300-400 тыс. от взрослого населения нужно еще вакцинировать. Поэтому задача стоит большая, - сказал Ержан Бабакумаров на брифинге в СЦК.

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Главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин добавил, что после поступления в Казахстан вакцины Pfizer можно будет привить 306 тыс. детей. Это, в свою очередь, снизит заболеваемость коронавирусом в городе.

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Тамила Языкова, Нур-Султан