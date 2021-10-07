Астролог Павел Глоба рассказал, для представителей каких знаков зодиака будет тяжелым 2022 год, сообщает zakon.kz со ссылкой на Профиль.

Покровителем 2022 года будет Черный Тигр. Это символ щедрости, силы и достатка. Тигр импульсивен и энергичен, поэтому и год будет наполнен яркими событиями.

В первой половине года Юпитер будет в созвездии Рыб, что принесет финансовую стабильность Ракам, Рыбам, Скорпионам. Далее он перейдет в знак Овна и все блага достанутся Овну, Стрельцу и Льву. Тем не менее некоторым придется побороться за место под солнцем.

Рак

Ракам следует начать год с успокоения нервов и придержать амбиции. От решений, принятых на ясную голову, будет зависеть бизнес или карьера. Чтобы достичь поставленных целей, придется много потрудиться, но уже к концу года материальное положение улучшится. Не менее сложно дела будут складываться и в семье. Из-за плотного графика возможны разногласия. В этом случае лучше взять себя в руки и не давить на близкого человека. Во второй половине лета следует отдохнуть и набраться сил.

Лев

Львы смогут успешно завершить все свои дела, если будут выполнять все поочередно. В семейной жизни будут склоки, ссоры и скандалы, если не удастся обуздать свою высокомерность. Год благоприятен для рождения детей. К концу лета нужно будет обратить внимание на финансовое планирование и погашение долгов.

Стрелец

Для Стрельца успешность будет зависеть от мелочей, на которые он чаще всего не обращает внимание. Важную роль сыграют семейная атмосфера и повышение квалификации. Умение подавлять других лучше отодвинуть на второй план. Без хорошего тыла и поддержки друзей не справиться. Во второй половине лета возможны большие траты, что вызовет разногласия и скандалы в семье. Поэтому в первом полугодии следует умерить свой пыл и начать копить. Освоение экстремальных видов спорта лучше отложить.

Козерог

Упертым Козерогам придется обороняться уже с начала года. Период начнется с потери работы и безденежья. Нужно взять себя в руки и вспомнить, что есть заначка. С началом весны появится возможность начать собственный бизнес.