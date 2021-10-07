Синоптики предоставили прогноз погоды на 8 октября в Казахстане, передает zakon.kz.

На большей части республики под влиянием северо-западного антициклона сохраняется погода преимущественно без осадков. Лишь на востоке и в горных районах юга и юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снега. На юге и юго-востоке усилится ветер, на юге с пыльной бурей, на юге и юго-востоке, северо-западе и в центре республики ночью и утром ожидается туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области ночью в горных районах, днем на западе области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах - усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается туман, днем в районе Алакольских озер - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В центре и на юге Кызылординской области – усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, в центре области с пыльной бурей.

На севере Костанайской, Карагандинской областей, ночью и утром на севере, северо-востоке Актюбинской области, на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха -1-3°С, днем +9+11°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +9+11°С.

В Шымкенте переменная облачность, днем дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С.