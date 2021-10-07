В горах Алматы ожидается туман 

8-10 октября в алматинских горах ожидается туман, передает zakon.kz.

В горах Алматы 8-10 октября ночью и утром ожидается туман, - сообщили в ДЧС города.

Прогноз погоды в Алматы

8 октября переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 9-11 тепла.

9 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 9-11 тепла.

10 октября переменная облачность, днем дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 8-10 тепла.