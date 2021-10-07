Жителей в Нур-Султане переполошило известие о "бомбе"

В столице Казахстана полицейские выехали на вызов о взрывном устройстве, сообщает zakon.kz.

7 октября в полицию поступило сообщение о том, что в торговом доме "Мечта" по улице Сатпаева обнаружена подозрительная черная сумка.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. По прибытию, информация о взрывном устройстве не подтвердилась. В ходе просмотра камер видеонаблюдения установлено, что двое несовершеннолетних в возрасте 8 и 14 лет вошли в фойе и положили рюкзаки в камеры хранения. Пробыв некоторое время, оба школьника вышли обратно, забыв одну из сумок в помещении, - уточнили в пресс-службе ДП.

После выяснения обстоятельств, сумка была возвращена владельцу.