Волейболистки "Алтая" впервые стали чемпионками Азии

Казахстанский клуб "Алтай" стал победителем женского клубного чемпионата Азии по волейболу, передает zakon.kz.

Волейболистки из Усть-Каменогорска в финале победили хозяек соревнований "Накхон Ратчасима" со счетом 3:0 (25:22, 25:22, 25:20).

Это первый успех такого уровня в истории казахстанского коллектива.

Ранее восточноказахстанские спортсменки дважды доходили до полуфинала клубного чемпионата Азии. Но всегда их постигала неудача. И вот теперь с третьей попытки золотой подиум достигнут.

Куандык Шынасилов