Мамин сообщил Токаеву о стабилизации ситуации с COVID-19

Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, сообщает zakon.kz.



По данным Акорды, президент заслушал отчет о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, ходе уборочной кампании, мерах по стабилизации цен на социально значимые товары, привлечении инвестиций и других актуальных вопросах социально-экономического развития.

Премьер-министр проинформировал президента о стабилизации эпидемиологической ситуации.

По данным правительства, за последний месяц заболеваемость в стране снизилась в 1,7 раза. Уровень репродуктивности составляет 0,94, загруженность инфекционных коек – 34 %, реанимационных – 32 %.

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Главе государства сообщили о продолжении планомерной работы по вакцинации населения. Как доложил Аскар Мамин, на сегодняшний день первым компонентом привито более 7,7 млн человек, вторым компонентом – 6,7 млн. В IV квартале текущего года ожидается поставка 4 млн доз вакцины Pfizer. Всего до конца года для более чем 13,3 млн казахстанцев будет обеспечена возможность вакцинации препаратами QazVaс, Спутник V, Sinopharm, Hayat-Vax, SinoVac и Pfizer.

Кроме того, президенту доложили о вакцинации населения против гриппа. К настоящему времени прививки получили свыше 694 тысяч человек, всего планируется вакцинировать 2,5 млн граждан.

Аскар Мамин также проинформировал главу государства о ходе уборочной кампании, работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, реализации комплекса мер антиинфляционного реагирования.

Президенту доложили о работе по привлечению качественных инвестиций в перспективные отрасли экономики.

В целях дальнейшей диверсификации национальной экономики и обеспечения устойчивости ее роста правительством ведется работа по доведению объема прямых иностранных инвестиций до 30 млрд долларов в год и повышению уровня инвестиций в основной капитал до 30 % к ВВП уже к 2025 году.

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