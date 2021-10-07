Ондасын Уразалин совершил рабочий объезд Актобе

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин в среду, 6 октября, в ходе рабочего объезда г. Актобе ознакомился с ходом строительства дорог и благоустройством общественных пространств.

На улице Гарнизонной приближается к завершению капитальный ремонт автодороги протяженностью 739 метров. Представители подрядной организации ТОО "КТП" отчитались о ходе работ. Помимо ремонта дороги, проектом предусмотрено обустройство уличного освещения, тротуаров общей протяженностью 1 100 метров и парковочных карманов.

Завершить работы планируется во второй декаде октября.

К концу октября должен завершиться долгожданный ремонт дороги на Кривое озеро. 6 октября началась укладка первого слоя асфальтового покрытия. Всего будет заасфальтировано 1987 метров автодороги. Ондасын Уразалин поручил подрядной организации ТОО "Tolagai-2050" рассмотреть просьбу жителей Кривого озера об асфальтировании 12 метрового отрезка грунтовой дороги, соединяющей часть дачного коллектива с новой отремонтированной дорогой.

В конечном счете, все это для жителей делается, поэтому, если есть возможность – надо выполнить просьбу, - сказал Уразалин.

Рабочий объезд продолжился ознакомлением с ходом работ по благоустройству общественных пространств.

Завершилась реконструкция сквера перед зданием Железнодорожного управления по проспекту им. А. Молдагуловой. На 12 тысячах квадратных метров работники ТОО "Qala invest" обустроили систему полива, провели работу по озеленению, освещению, проложили пешеходные дорожки, установили детскую игровую и воркаут площадки, скамейки, урны и т.д. Гарантия на все выполненные работы будет действовать в течение двух лет.

На ул. Братьев Жубановых аким области также ознакомился и дал положительную оценку реконструкции "Аллеи молодежи". Отметим, в рамках реконструкции на двух многоэтажных домах, выходящих к аллее, появятся новые арт-объекты - посвящённые молодёжи красочные муралы.

Глава региона также осмотрел благоустройство триатлон парка. Для любителей активного отдыха здесь проложены беговая и велосипедная дорожки, также установлен уникальный LED- экран в виде арки, налажены системы освещения и полива. В соответствии с пожеланиями населения обустроены пешеходные дорожки.

В ходе объезда аким области также проверил освещение улиц областного центра, в том числе осмотрел световую иллюминацию домов по проспекту Алии Молдагуловой.

Отметим, в настоящее время в Актобе проводятся масштабные работы по обеспечению улиц и дворов города ночным освещением.

Продолжаются работы по обеспечению освещением улиц и домов по Сатпаева, Тургенева. Подсветка также будет на улице Некрасова. В целом, по освещению города сделали большой проект - будет замена старых светоточек и установка около 9 тысяч новых опор. Активно продолжается благоустройство дворов – асфальтирование, обеспечение освещением, установка детских и спортивных площадок. В этом году свыше 200 дворов, на следующий год, по вашему поручению, планируем эти работы масштабно продолжить. Работу по освещению дворов также начали - до конца года завершим установку 700 светоточек по всему городу. На следующий год освещение дворов также будет вестись масштабнее. Благоустройство всех дворов, которые не ремонтировались десятками лет, в ближайшие два года, по нашим планам, будет полностью завершено, - отчитался аким Актобе А. Шахаров.

По итогам объезда аким области дал ряд конкретных поручений руководству города по дальнейшему благоустройству областного центра и своевременному завершению реализуемых проектов.