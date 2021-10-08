22 тыс. афганцев в качестве беженцев переселились в Евросоюз

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила о том, что Евросоюз принял 22 тыс. афганцев, которые покинули страну после прихода к власти радикального движения "Талибан"(запрещено в РК), передает zakon.kz.

Европейский союз уже эвакуировал и обеспечил защиту 22 тыс. афганцев. Но еще остается длинный список тех, кто должен быть эвакуирован, - приводит ее слова rt.ru.

По словам Йоханссон, в ближайшее время Евросоюз должен обеспечить эвакуацию из Афганистана людей, которые сталкиваются с наибольшими рисками после смены власти в стране.

У нас есть моральные обязательства, и мы в соответствии с нашими международными обещаниями должны защитить тех афганцев, которые находятся в опасности, - подчеркнула она.

Йоханссон добавила, что за координацией эвакуации и расселением афганцев по странам ЕС будет следить Еврокомиссия.

Член Национального собрания Франции Жозе Эврар ранее поднял вопрос о безопасности в стране в связи с тем, что республика приняла несколько тысяч беженцев из Афганистана, некоторые из которых, по его словам, "близки к талибам".