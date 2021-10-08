Моряки пострадали при столкновении атомной подлодки США с неизвестным объектом

11 американских моряков пострадали при столкновении атомной подлодки США с подводным объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Быстроходная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении во второй половине дня 2 октября, - говорится в сообщении.

В ВМС заверили, что субмарина находится в "безопасном и стабильном" состоянии. Столкновение не задело ядерную силовую установку.