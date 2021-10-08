Лайфхак: как купить онлайн автостраховку с максимальной выгодой

EURASIA36.kz и Евразийский банк объявляют о запуске выгодного предложения, которое порадует всех автолюбителей!

Как купить полис ОГПО ВТС в три раза выгоднее?

На рынке обязательного автострахования (ОГПО ВТС) все казахстанские компании предлагают одинаковые условия страхования, что затрудняет правильный выбор компании с наиболее выгодными условиями. Появление онлайн-страхования заставило страховщиков активно бороться за своих клиентов, предлагая дополнительные сервисы, которые повышают основной продукт.

Так, страховая компания "Евразия" совместно с Евразийским банком, в очередной раз подготовила для своих клиентов еще больше бонусов и уникальных предложений.

Покупая или продлевая полис ОГПО ВТС онлайн на сайте EURASIA36.kz и имея в наличии единственную в Казахстане Автокарту от Евразийского банка, вы можете получить 10% бонусов на карту, скидку до 10% на покупку полиса, а также возможность участвовать в розыгрыше 10 литров бензина!

Все, что вам нужно сделать: 1. Зайти на сайт. 2. Выбрать оплату годового страхового полиса и при заполнении установленных формой полей в разделе "Промо-код" необходимо ввести 7 цифр ID-номера, указанного на фронтальной стороне автокарты. 3. Далее, на указанный при оформлении полиса, номер телефона будет направлено SMS о заключении полиса, а также информация о результатах розыгрыша бензина со ссылкой на получение QR-кода талона на бензин, который необходимо предъявить на АЗС "КазМунайГаз" при оплате за бензин АИ-92.

Для наших клиентов автомобилистов партнерская программа является отличной возможностью получить тройную выгоду - выиграть бензин, получить бонусы на карту и воспользоваться множеством других преимуществ. Участвовать в акции так же просто, как оформить полис на нашем сайте Eurasia36.kz. Все это можно сделать прямо с мобильного телефона. Главное - иметь под рукой автокарту от Евразийского банка! – рассказал заместитель председателя правления СК "Евразия" Нуржан Джантуреев.