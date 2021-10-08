Полицейский спас пеликана от бродячих собак в ВКО

Жители села Белоусовка Восточно-Казахстанской области спасли краснокнижного пеликана, передает zakon.kz.

В полицию поступило сообщение от жителей Белоусовки, которые на сельской улице обнаружили необычного "гостя". Они рассказали, что пеликан уже некоторое время, не шевелясь, сидит на жилой улице и, скорее всего, нуждается в помощи специалиста.

Приняв сигнал, полицейские поспешили по указанному адресу.

Прибыв на место, участковый инспектор - старший лейтенант полиции Муратулы Еркебулан осмотрел птицу и принял решение вызвать специалистов из ветеринарной клиники Усть-Каменогорска. Дожидаясь приезда врачей, полицейский защищал раненую птицу от нападок голодных бродячих собак, - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.