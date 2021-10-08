Более 228 млн тенге присвоила директор частной фирмы в Мангистау

Жительница Мангистау незаконно присвоила более 228 миллионов тенге, сообщает zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу, мошенница осуждена к семи годам лишения свободы.

В 2018-2020 годах между ТОО "Комфорт Строй Актау" и ТОО "Ақтау тұрғын үй" были заключены договора на приемку и жилищно-эксплуатационное обслуживание 23 жилых домов в Актау после капитального ремонта. Директор ТОО "Комфорт Строй Актау" с целью незаконного обогащения присвоила более 228 млн тенге путем снятия наличными денежных средств с расчетных счетов, - отметили в ведомстве.

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