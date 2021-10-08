Геннадий Головкин сделал заявление

Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин обратился к подписчикам с заявлением, сообщает zakon.kz.

Свое обращение чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе опубликовал в Instagram.

Здорово вернуться в тренировочный лагерь. Рад всех видеть в добром здравии, - написал спортсмен.

View this post on Instagram Публикация от Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing)

Ранее сообщалось, что следующий бой GGG состоится 31 декабря в Японии. Его соперником станет чемпион мира WBA Super в средней категории Риота Мурата.

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Этот бой станет для Геннадия первым с декабря 2020 года.

Тогда 19 декабря в Холливуде (штат Флорида, США) Головкин провел бой с Камиллом Шереметой. Поединок завершился досрочно после седьмого раунда победой Головкина.

После этого поединка Геннадий Головкин побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса. До этого боя у обоих было по 20 победных боев в статусе чемпиона - это рекорд дивизиона.