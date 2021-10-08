Синоптики предоставили прогноз погоды на 9-11 октября в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, сообщает zakon.kz.
9 октября переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 12+14 тепла.
10 октября переменная облачность, днем - дождь. Ночью и утром - туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 8+10 тепла.
11 октября переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 3+5 тепла.
9 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 12+14 тепла.
10 октября переменная облачность, днем - дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 8+10 тепла.
11 октября облачно, временами дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 8+10 тепла.
9 октября переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 13+15 тепла.
10 октября переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 11+13 тепла.
11 октября переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 16+18 тепла.
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