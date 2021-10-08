Байбек в Шымкенте рассказал о главной фишке публичного рейтинга депутатов

Первый заместитель председателя "Nur Otan" Бауыржан Байбек в преддверии расширенного заседания Политического совета по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева продолжает поездки по регионам. Сегодня он ознакомился с ходом исполнения предвыборных обещаний в городе Шымкент, сообщает zakon.kz.

По информации председателя филиала, акима Шымкента Мурата Айтенова, за 9 месяцев исполнено 23% из 475 индикаторов, запланированных до 2025 года. В городе уже построено 398 тысяч кв.м жилья, 5 медицинских учреждений и 115 спортивных площадок. Построена электроподстанция "Бозарык" в целях бесперебойной подачи электроэнергии для 250 тысяч человек. Завершается строительство газораспределительной станции, что обеспечит природным газом 5 отдаленных населенных пунктов. Создано свыше 14 тысяч новых рабочих мест.

В рамках озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!" особое внимание уделяется сфере образования. Так, по стране запланировано строительство 800 новых и модернизация 5 тысяч действующих школ. Непосредственно в Шымкенте в ближайшие 5 лет запланировано строительство и ремонт 66 школ, при этом 25 учебных заведений построено уже в этом году. В ходе поездки встретился с педагогическим коллективом в новой школе №79. По поручению Главы государства в этом году заработная плата учителей была повышена на 25%. В рамках реализации предвыборных обещаний партии заработная плата педагогов увеличится в 2 раза к 2024 году, составив в среднем более 330 тысяч тенге, - написал Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook.

По его словам, особое внимание партией также уделяется поддержке молодежного и женского предпринимательства. Поэтому он встретился с выпускниками программы "Болашак", открывшими в Шымкенте онлайн-центр по поддержке начинающих предпринимателей, в первую очередь молодежи и женщин. Как отметили болашаковцы, бесплатные консультации будут предоставляться в таких сферах, как IT, агротехнологии, архитектура, дизайн и др.

В этот же день первый зампред партии в онлайн-формате рассмотрел ход реализации предвыборных обещаний в Шымкенте, а также Туркестанской и Кызылординской областях. Бауыржан Байбек обратил внимание руководства филиалов и фракций в маслихатах на риски неисполнения до конца года отдельных пунктов и необходимость усиления работы в этом направлении.

Елбасы еще в 2019 году поручил принять меры по улучшению условий проживания детей в интернатах. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в начале этого года на открытии первой сессии Парламента VII созыва также поставил задачу уделить особое внимание вопросам защиты прав детей. В реализацию данных поручений был проведен комплексный анализ условий проживания детей в интернатах. По данным партийного Совета по защите прав детей, единственный регион, охвативший капитальным и текущим ремонтом все интернаты – это Павлодарская область. В лидерах также Костанайская область. При этом неудовлетворительная ситуация наблюдается в Кызылординской, Мангистауской, а также Алматинской и Туркестанской областях. Обеспечение полноценных условий жизни для каждого ребенка является одним из приоритетов нашей предвыборной программы. Поэтому по инициативе Совета данный вопрос будет вынесен на рассмотрение Комитета партийного контроля уже на следующей неделе, - предупредил первый зампред партии.

Отдельно Бауыржан Байбек остановился на работе региональных фракций и внедренном в этом году решением Бюро партии публичном рейтинге депутатов маслихатов всех уровней от "Nur Otan"-а.

Уже сейчас к нам поступают предложения от отдельных филиалов не рассматривать в публичном рейтинге эффективность работы секретарей маслихатов и руководителей фракций нашей партии. Еще раз напоминаю, что рейтинг направлен на эффективную реализацию предвыборных обязательств, а также повышение уровня доверия населения к депутатам от партии за счёт обеспечения прозрачности и подотчетности их деятельности. При этом эффективность работы депутатов, имеющих систематически низкий рейтинг, будет рассматриваться на заседаниях политсоветов филиалов и может послужить основанием для отзыва мандата и возможной ротации соответствующих депутатов. У нас в партийном кадровом резерве более 3,4 тысяч достойных кандидатов в депутаты. Соответственно, мы будем предлагать их на замену депутатам с низкими показателями деятельности, - подчеркнул он.