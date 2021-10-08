На каком сроке вакцинироваться беременным против COVID-19

Почему для беременных коронавирус особенно опасен, какие последствия могут проявиться после болезни, как создать наилучшую защиту от инфекции для будущих мам рассказали эксперты, передает корреспондент zakon.kz.

Главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения РК Динара Мирзахметова сообщила, что в Казахстане имеется отдельный протокол лечения коронавируса у беременных.

КВИ имеет множество осложнений. Конечно, мы видим, что он вызывает дистресс-синдром, мертворождение, преждевременные роды, а также задержку внутриутробного развития плода. Возможна вертикальная передача инфекции от матери ребенку. В 90% случаях у беременных с КВИ были преждевременные роды. Это наш казахстанский опыт. Это показывает и опыт других стран. Эта инфекция сложная, и до сих пор у нас возникает много вопросов, - сказала она.

Она добавила, что коронавирус - это системное заболевание, заболевание сосудов, которое влияет на всю беременность.

КВИ также вызывает преждевременную отслойку плаценты, поэтому мы часто наблюдаем кровотечения, вызывает острую респираторную недостаточность, острую респираторную дыхательную недостаточность, синдром полиорганной недостаточности, тромбоэмболию. Причем новый штамм "дельта" чреват тромбоэмболическими осложнениями среди беременных, - пояснила спикер.

Президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин в свою очередь сообщил, что регуляторы Канады, США, Израиля, Германии, Великобритании рекомендовали беременным вакцинацию, не обращая внимания на срок беременности.

В соседней России определили срок для вакцинации - 22 недели. Мы говорим о 16 неделях, после этого срока, когда завершился органный генез, мы рекомендуем вакцинацию. И решение Минздрава будет принято. Решили предоставить возможность вакцинации mРНК вакциной - самой современной вакциной Pfizer, которую ждут в Казахстане. Это единственная альтернатива, - пояснил он.

Говоря о безопасности препарата, он привел параллель с вакциной против гриппа, которым женщин прививают на любом сроке беременности.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан