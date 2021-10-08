Иностранец пытался проникнуть в колонию Карагандинской области

На краткосрочное свидание с одним из осужденных учреждения АК-159/5 прибыл мужчина. Представившись его знакомым, он попытался войти на территорию режимного объекта с поддельным статусом в “Ashyq” и без регистрации, сообщает zakon.kz.

На сайте Polisia.kz. сказано, что с целью соблюдения карантинных мер сотрудники учреждения ознакомили мужчину с правилами прохождения на территорию колонии, предложив пройти мобильное приложение “Ashyq”, где он предъявил результат QR-кода с зеленым статусом, который говорит об его вакцинировании и безопасности.

Сотрудники учреждения и контролер Национальной гвардии сверили электронные данные, где было выявлено, что зеленого статуса он не имеет и воспользовался поддельным короткометражным видео. Настоящий статус мужчины оказался синим. При оформлении последующей документации и проверке паспортных данных было выяснено, что мужчина является иностранцем и находится на территории РК без своевременной регистрации.