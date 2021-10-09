Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 8 октября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных в 44 случая. Больше всего зараженных выявлено в Алматы (369) и Нур-Султане (294), сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1940 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтвержден 902 061 случай.
В Казахстане 2399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 843 654 человека.
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