Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

9 октября 2021, 08:01
Фото: zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 8 октября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных в 44 случая. Больше всего зараженных выявлено в Алматы (369) и Нур-Султане (294), сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1940 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 294,
  • в городе Алматы – 369,
  • в городе Шымкент – 54,
  • в Акмолинской области – 77,
  • в Актюбинской области – 67,
  • в Алматинской области – 188,
  • в Атырауской области – 43,
  • в ВКО – 102,
  • в Жамбылской области – 39,
  • в ЗКО – 65,
  • в Карагандинской области – 161,
  • в Костанайской области – 97,
  • в Кызылординской области – 43,
  • в Мангистауской области – 12,
  • в Павлодарской области – 165,
  • в СКО – 129,
  • в Туркестанской области – 35.

Всего в стране подтвержден 902 061 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки⠀

В Казахстане 2399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 646,
  • в городе Алматы - 261,
  • в городе Шымкент - 48,
  • в Акмолинской области - 105,
  • в Актюбинской области - 117,
  • в Алматинской области - 140,
  • в Атырауской области - 122,
  • в ВКО - 177,
  • в Жамбылской области - 47,
  • в ЗКО - 22,
  • в Карагандинской области - 173,
  • в Костанайской области - 83,
  • в Кызылординской области – 55,
  • в Мангистауской области - 31,
  • в Павлодарской области - 269,
  • в СКО - 61,
  • в Туркестанской области - 42.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 843 654 человека.


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