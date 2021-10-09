Под Алматы авто разорвало на части в ДТП: погиб водитель

В Алматинской области накануне произошло страшное ДТП, в котором автомобиль разорвало на части, сообщает zakon.kz.

По информации Департамента полиции Алматинской области, ДТП произошло 8 октября около 17:30 в Енбекшиказахском районе.

20-летний водитель автомашины Mercedes-Benz на 39 км автодороги Алматы-Кокпек-Коктал, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Audi С-4 и Toyota Camry.

В результате водитель автомашины Mercedes-Benz скончался на месте происшествия. Еще двух участников ДТП с различными травмами госпитализировали в больницу, - сообщили в полиции.

По факту аварии возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст. 345 ч. 3 УК РК. Назначены необходимые экспертизы.



