Певец Александр Серов экстренно госпитализирован с 75% поражением легких

Певца Александра Серова экстренно госпитализировали с коронавирусом, передает zakon.kz.

Об этом со ссылкой на друзей артиста сообщает "Комсомольская правда".

По данным издания, 67-летний исполнитель хита "Я люблю тебя до слез" находится в реанимации московской клиники в кислородной маске. У него поражены легкие на 75%. До этого певец уже проходил лечение в госпитале, находящемся недалеко от его загородного дома.

Александру Серову 67 лет. Он является исполнителем таких известных хитов как "Я люблю тебя до слез", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и других. В 2004 году ему присвоено звание народного артиста России.