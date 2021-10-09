В Грузии обрушился пятиэтажный дом: объявлен траур

Правительство Грузии объявило 11 октября днем траура после обрушения части жилого корпуса в Батуми, где погибли шесть человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил премьер страны Ираклий Гарибашвили.

Выражаю глубокую скорбь по поводу трагедии в Батуми и соболезнования родным и близким погибших. Вместе с ними вся Грузия переживает эту ужасную трагедию. Моим решением в память о погибших понедельник, 11 октября, объявлен днем ​​траура, - говорится в заявлении премьера.

По его словам, власти окажут помощь пострадавшим, а все виновники будут наказаны.

Спасатели по-прежнему продолжают разбирать завалы, предполагая, что там могут находиться еще три человека. Полиция задержала трех человек по делу об обрушении здания, один из которых - собственник квартиры на первом этаже, а двое - рабочие, делавшие там ремонт. По данным следствия, разрушение вызвали ремонтные работы, сделанные с грубым нарушением правил безопасности. Им грозит от двух до 10 лет лишения свободы.