Восьмилетний мальчик испугался собаки и попал под колеса в Алматинской области

От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия, передает zakon.kz.

Департамент полиции Алматинской области сообщает, что указанное ДТП произошло 8 октября около 13:20 в городе Есик. 35-летний водитель грузовой автомашины Isuzu, следуя по улице Малькеева, допустил наезд на малолетнего пешехода, - рассказали в пресс-службе ДП региона.

Уточняется, что шедшего по тротуару восьмилетнего школьника испугала собака, вследствие чего он выбежал на дорогу и попал под колеса грузовика.

Досудебное расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится по ст.345 ч.3 УК РК.