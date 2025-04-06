Двухлетний мальчик на самокате попал под колеса автомобиля в Караганде

Двухлетнего ребенка на самокате сбили во дворе одного из жилых комплексов в Караганде, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции региона, инцидент случился 5 апреля около 21:00.

"36-летний водитель Chevrolet Nexia совершил наезд на двухлетнего ребенка, который пересекал пешеходный переход на самокате. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик был доставлен в медицинское учреждение", – рассказали в полиции.

Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Правоохранители призывали водителей соблюдать правила дорожного движения, особенно в зонах жилой застройки, а родителей попросили не оставлять детей без присмотра, даже во дворах с ограниченным доступом транспорта.

Ночью, 6 апреля 2025 года, в Турксибском районе Алматы на пересечении улиц Акан серы и Михаила Майбороды произошло жуткое ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии серьезно пострадали водитель и пассажир.