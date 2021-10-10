В Нур-Султане частично перекроют улицу Арай

10 октября 2021, 00:24
Фото: astana.gov.kz

С 10 по 11 октября текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от ул. Космонавтов до ул. Эскадрильи Нормандия-Неман, передает zakon.kz.

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан" по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан начала работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Арай, - пишет пресс-служба акимата города.

.Жителям и гостям столицы рекомендовано заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.


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