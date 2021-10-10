Очевидцы рассказали подробности гибели актера во время спектакля в Москве

Очевидцы рассказали подробности о падении декорации в Большом театре, в результате которого во время спектакля погиб актер Евгений Кулеш, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Источник рассказал изданию, что декорация была хорошо закреплена и должна была опуститься вплотную к сцене. При этом под ней по неизвестным причинам оказался артист.

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По информации правоохранительных органов, Кулеш не расслышал, что ему пора было отбегать от декорации, которая уже начала опускаться и двигалась со скоростью 1,5–2 м/с.

В самом начале, когда декорации спускались на сцену, актер не успел отойти. Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!". Сначала мы подумали, что это часть спектакля. Был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене спектакля, — рассказал один из зрителей.

Погибший Евгений Кулеш — артист мимического ансамбля, служил в театре почти 20 лет. После падения декорации мужчину пытались реанимировать, но спасти его не удалось.

По факту случившегося следственные органы проводят доследственную проверку. Им предстоит выяснить, кто виноват в падении декорации на артиста.