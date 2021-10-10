Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 903 тысячи

10 октября 2021, 08:01
Фото: zakon.kz/Павел Михеев

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 октября 2021 года. Число подтвержденных случаев КВИ в стране идет на спад. По сравнению с предыдущим днем зафиксировано на 77 зараженных меньше. Так, в Алматинской области за день уменьшилось количество больных на 39 человек, в Алматы - на 25. Лишь в Актюбинской области зафиксирован незначительный прирост (+21), сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 292,
  • в городе Алматы – 344,
  • в городе Шымкент – 53,
  • в Акмолинской области – 98,
  • в Актюбинской области – 60,
  • в Алматинской области – 149,
  • в Атырауской области – 46,
  • в ВКО – 101,
  • в Жамбылской области – 19,
  • в ЗКО – 67,
  • в Карагандинской области – 154,
  • в Костанайской области – 97,
  • в Кызылординской области – 35,
  • в Мангистауской области – 14,
  • в Павлодарской области – 159,
  • в СКО – 146,
  • в Туркестанской области – 29.

Всего в стране подтверждено 903 924 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки⠀

В Казахстане 2358 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 718,
  • в городе Алматы - 541,
  • в городе Шымкент - 27,
  • в Акмолинской области - 99,
  • в Актюбинской области - 27,
  • в Алматинской области - 145,
  • в Атырауской области - 110,
  • в ВКО - 196,
  • в Жамбылской области - 23,
  • в ЗКО - 11,
  • в Карагандинской области - 138,
  • в Костанайской области - 0,
  • в Кызылординской области – 58,
  • в Мангистауской области - 47,
  • в Павлодарской области - 94,
  • в СКО - 80,
  • в Туркестанской области - 44.

Всего в стране выздоровели 846 012 человек от COVID-19.


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