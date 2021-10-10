Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 903 тысячи

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 октября 2021 года. Число подтвержденных случаев КВИ в стране идет на спад. По сравнению с предыдущим днем зафиксировано на 77 зараженных меньше. Так, в Алматинской области за день уменьшилось количество больных на 39 человек, в Алматы - на 25. Лишь в Актюбинской области зафиксирован незначительный прирост (+21), сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 292,

в городе Алматы – 344,

в городе Шымкент – 53,

в Акмолинской области – 98,

в Актюбинской области – 60,

в Алматинской области – 149,

в Атырауской области – 46,

в ВКО – 101,

в Жамбылской области – 19,

в ЗКО – 67,

в Карагандинской области – 154,

в Костанайской области – 97,

в Кызылординской области – 35,

в Мангистауской области – 14,

в Павлодарской области – 159,

в СКО – 146,

в Туркестанской области – 29.

Всего в стране подтверждено 903 924 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки⠀

В Казахстане 2358 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 718,

в городе Алматы - 541,

в городе Шымкент - 27,

в Акмолинской области - 99,

в Актюбинской области - 27,

в Алматинской области - 145,

в Атырауской области - 110,

в ВКО - 196,

в Жамбылской области - 23,

в ЗКО - 11,

в Карагандинской области - 138,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 58,

в Мангистауской области - 47,

в Павлодарской области - 94,

в СКО - 80,

в Туркестанской области - 44.

Всего в стране выздоровели 846 012 человек от COVID-19.