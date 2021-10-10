Врач перечислила самые бесполезные медицинские анализы

Врач-терапевт перечислила анализы, сдавать которые необязательно, так как их результаты либо не будут объективны, либо указывают на состояния, которые нельзя вылечить, сообщает zakon.kz со ссылкой на Аргументы и факты.

Так, Ирина Уфимцева не рекомендует сдавать анализ на гормон лептин, отвечающий за энергетический обмен в организме. Его низкий уровень может вызывать переедание и ожирение, однако поднять уровень лептина все равно не получится, а постоянное чувство голода и так указывает на недостаток гормона.

Бесполезным анализом врач также назвал исследование на уровень кортизола. Уфимцева назвала анализ сомнительным, так как на уровень гормона может оказать влияние даже небольшой стресс.

Уфимцева сообщила, что сэкономить можно на тестах на антитела к вирусам Эпштейна-Барра, цитомегаловирусу и к хеликобактер пилори. Еще одним необязательным тестом назван онкомаркер СА125. Этот анализ не дает точный ответ на вопрос, имеется ли у пациентки рак яичников или же результат связан с другими отклонениями в организме.

Терапевт добавила, что можно не сдавать повторно анализ на антитела к тиреотропному гормону (ТТГ). Уфимцева рассказала, что первого анализа будет достаточно. По ее словам, сдавать анализ на инсулин и С-пептид достаточно раз в год, а не каждые шесть месяцев, как рекомендуют некоторые специалисты.

Также врач указала, что сдавать анализы Beta-Cross laps и остеокальцин необязательно, так как их результаты не дадут точного ответа на вопрос о наличии остеопороза у человека.