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Врач перечислил правила падения в гололед

Врач перечислил правила падения в гололед Фото: pixabay
Терапевт перечислил правила, которые помогут минимизировать риск травм при падении на льду, сообщает Zakon.kz.

Вслед за морозами идет оттепель. Метеорологи предупреждают о гололедице - снег будет то подтаивать, то подмерзать. Повышен риск падений, переломов, ушибов и вывихов, напоминают медики.

Советы на злобу дня - как правильно вести себя в гололедицу, чтобы снизить риски для здоровья, дал терапевт Валерий Вечорко.

По его словам, если падения в гололед не избежать, необходимо быстро наклоняться вперед и расслаблять тело, чтобы поймать равновесие и повысить шансы устоять на ногах. В комментарии для "Комсомольской правды" терапевт перечислил и другие правила, которые помогут минимизировать риск травм при падении на льду.

Если восстановить равновесие не получается, Вечорко рекомендует расслабить руки и ноги. Напряженные конечности легче сломать, объяснил специалист. При этом во время падения нужно согнуть руки в локтях и приземлиться на всю длину от локтя до кончиков пальцев.

"Также следует вытянуть шею вперед. Так вы защитите от удара затылок", - отметил врач. 

Ранее сообщалось, что снегопад, гололед и мороз ожидаются в восьми областях Казахстана. Подробнее читайте здесь. 

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