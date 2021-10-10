Умер известный казахстанский кинооператор и режиссер Игорь Вовнянко

В Алматы на 80-м году жизни скончался известный казахстанский кинооператор, фотограф, режиссер, Заслуженный деятель искусств РК Игорь Вовнянко, передает zakon.kz.

Об этом в Facebook сообщил фотограф Николай Постников. Информацию редакции подтвердил глава Союза кинематографистов Ермек Турсунов.

Игорь Вовнянко родился в 1942 году в Алма-Ате. В 1968 году окончил операторский факультет ВГИКа. Был председателем совета ветеранов Союза кинематографистов РК, лауреатом независимой премии "Тарлан".

Снял художественные фильмы "Необычный день" (1971), "Горизонты" (1973), "Эй вы, ковбои!" (1974), "Однажды и на всю жизнь" (1977), "Год дракона" (1981) и несколько телефильмов ("Чемпион", 1979; "Дыня", 1982; 4-сер. "Чокан Валиханов", 1983—1985, и другие).

Сценарист и режиссер документальных фильмов "Кумшагалская история" (1986), "Австрийские встречи", "Тенгиз" (оба — 1987), режиссер художественного фильма "Урановый тайфун" (2011).

Редакция zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Игоря Вовнянко.