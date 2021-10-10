Диетолог назвала опасные сочетания продуктов

По словам диетолога, употребление плохо сочетаемых продуктов может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В частности, многие люди чувствуют дискомфорт после поедания мяса с картошкой или макаронами.

Этому есть обоснование: мясо — продукт, который переваривается в желудке, требует соляной кислоты, а вот крахмалистым продуктам в желудке делать нечего, — пояснила она в беседе с радио Sputnik.

Соломатина отметила, что не стоит пить много кофе с молоком из-за особенностей химического состава этих продуктов.

Если одну чашечку выпить — ничего такого не произойдет. Если в больших количествах, то кофе, как и крепкий чай, будет связываться с белками молока, и это затруднит пищеварение, — подчеркнула она.